Она украла более 52 тысяч рублей

39-летняя жительница Коврова обвиняется в присвоении средств с использованием служебного положения. По данным УМВД России по Владимирской области, она украла более 52 тысяч рублей.По версии следствия, обвиняемая, занимая должность начальницы отдела связи в одном из посёлков, оформила фиктивные платёжки на выплату дивидентов акционерам одного предприятия из Ковровского района.«Оператор районного подразделения обратила внимание, что из поселкового отделения поступили оплаченные бланки денежных переводов, которые в течение последних нескольких лет возвращались с пометкой о невыплате денег в связи со смертью указанных в них лиц. Выявив данный факт, сотрудники обратились в полицию», - сообщают в пресс-службе регионального отделения полиции.Оказалось, что обвиняемая трижды оформляла платёжки, проставляла в них подписи о получении денег от давно умерших местных жителей. Уголовное дело направлено в суд.