Они вместе жили в одном доме

Во Владимирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 58-летней жительница Судогодского района. Её предъявлено обвинение в убийстве сожительницы бывшего мужа, сообщает пресс-служба СледКома РФ по Владимирской области.По версии следствия, после развода мужчина ещё 5 лет прожил с бывшей супругой в одном доме, так как был его совладельцем. Потом он нашёл новую сожительницу на 10 лет младше жены, с которой поселился в бане своего дома. Бывшая жена много раз просила их переехать, но тщетно.Все трое часто выпивали и ругались, как в один день, 11 сентября 2019 года, экс-супруга не выдержала, схватила нож и убила сожительницу своего мужа.