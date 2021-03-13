Всем зрителям Вестей казаки желают проводить эту морозную зиму верхом на коне.

Наступила суббота Масленичной недели. Сегодня у нас несколько включений из разных районов области - посмотрим как там гуляют Масленицу. И начнем с Радужного. Екатерина Таманова готовится отмечать праздник с казаками и вас приглашает.С шашкой и верхом на конях, так встречают масленицу казаки радужного хуторского общества. Работа с оружием - это элементы обязательной джигитовки, ее выполняют только взрослые мужчины. У рябят задача не легче - коннотрюковые выступления. Акробатике в седле они научились всего за 2 года, сейчас уже выполняют сложные элементы: стойка на стременах , обрыв и казачий вис.Ангелина Логвинова:- Мне больше нравиться сед на шеи. Потому что когда ты садишься на шею коня, ты смотришь назад и видишь то что происходит сзади. Видишь как едут остальные.Ребята сами ухаживают за лошадьми и готовят их к выступлению - чистят и заплетают гривы. Причесок у них не чуть не меньше чем у людей, рассказывает Ангелина. Третьими в программе выйдут девушки с элементами выездки под музыку , это можно сравнить с танцем, говорят наездницы. А дальше праздничные гулянья.Юрий Сёмин, тренер:- Будут интерактивные игры со всеми желающими. Игры для взрослых , игры для детей. Силовые игры - поднятие гири, распиливание бревна все традиционные масленичные игры.Ну и какая масленица без блинов. .... готовят их по семейному рецепту.Тесто простое на молоке, добавляют муку, яйца , соль сахар, разрыхлитель и стакан кипятка. Блины по этому рецепту получаются с первого раза, и не бывают комом, говорит....Ольга Петрова, тренер:- Кипяток я постоянно кладу , что бы они были вот такие ажурные в дырочку. Вот их можно посмотреть они все будут в дырочку у насВсем зрителям Вестей казаки желают проводить эту морозную зиму верхом на коне. И во всеоружии встретить теплую долгожданную весну.Екатерина Таманова. Александр Чунаев Вести Владимир.