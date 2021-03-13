Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Дым над городом. В Коврове три часа тушили пожар в лакокрасочном цехе завода имени Дегтярева.
- У Минобороны в долгу. Жители военного городка в Костереве задолжали по коммуналке сотни тысяч рублей.
- Поездка «с огоньком» и жёсткая посадка. В России ужесточили правила техосмотра автобусов.
- Единственная в своём жанре. Владимирцы простились с писательницей Татьяной Поляковой.
- Стрижка только началась. Как, а главное – зачем во Владимире обрезают кроны деревьев?
- И... Супергерои советского времени. Энтузиасты собрали коллекцию миллицейской формы.