Почётному президенту Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисе Аксеновой 13 марта исполнилось 90 лет. В 1960 году Алиса Ивановна возглавила ВСМЗ и руководила учреждением на протяжении 50 ..

Почётному президенту Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисе Аксеновой 13 марта исполнилось 90 лет.В 1960 году Алиса Ивановна возглавила ВСМЗ и руководила учреждением на протяжении 50 лет, до 2010 года. За десятилетия её работы во Владимире открылись экспозиции «Старый Владимир», «Хрусталь. Вышивка. Лаковая миниатюра», «Часы и время», Дом-музей братьев Столетовых, создан Детский музейный центр.Действующий советник губернатора региона внесла огромный вклад в перестройку исторической экспозиции в Суздале и Архиерейских палатах. При её непосредственном участии создавались экспозиции в отреставрированных памятниках ансамбля Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале.За заслуги в восстановлении и реставрации храмов и монастырей она награждена Орденом Русской Православной Церкви Святой равноапостольной княгини Ольги III степени и медалью святого Благоверного князя Даниила Московского. Алиса Аксенова знаком «Великого князя Андрея Боголюбского». К юбилею Алисы Аксеновой в ВСМЗ открылась её наград и личных вещей.Редакция «33Live.Ru» поздравляет Алису Ивановну с юбилеем и желает крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.