Добавим, что 25 905 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 80 человек.

По информации федерального портала стопкоронавирус.рф на 13 марта, ещё пять жителей Владимирской области умерли от коронавируса. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 936 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 25 905 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 80 человек.