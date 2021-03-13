Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек

В МЧС России по Владимирской области сообщили о ДТП в Суздальском районе. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Пострадал 1 человек. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка 1-го пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек, 5 ед. тех., в том числе от МЧС 4 человека, 1 ед. техники.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области