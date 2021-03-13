Ежемесячно портал mos.ru посещают несколько десятков миллионов пользователей. Москвичи все чаще обращаются за электронными услугами и сервисами сайта Мэра Москвы с момента их запуска в столице. Теперь сайт перестал ограничиваться информационными функциями и работой базовой службы.

Ежемесячно портал mos.ru посещают несколько десятков миллионов пользователей. Москвичи все чаще обращаются за электроннымиуслугами и сервисами сайта Мэра Москвы с момента их запуска в столице. Теперь сайт перестал ограничиваться информационными функциями и работой базовой службы.Mos.ru – канал прямой связи между властью и жителями. У бюджетныхпредприятий и организаций столицы тысячи сайтов. Добавив к этому городскиеслужбы, департаменты, получится лабиринт, в котором людям было бы крайнесложно разобраться.Именно поэтому каждый год портал Мэра Москвы совершенствуется и устраивает основательный редизайн. Штатные специалистыпроанализировали самые интересные для читателей разделы сайта, услуги ифункции. Также за это время накопилось множество идей от москвичей, желающихсделать ресурс полезным.Вся эта информация была учтена при разработке новогодизайна. Теперь самые востребованные услуги можно найти на главной страницы сайта – доступ к ним и к полному каталогу сервисов "переехал" в более удобное для пользователей место. Стоит отметить, что весомые изменения почувствуют пользователи с подтвержденной учетной записью.Жители столицы смогут оформить полис ОМС, получить субсидии,приватизировать жилье, оплатить штрафы, поучаствовать в электронных обсужденияхи даже проголосовать на городских и национальных выборах. Самое главное – все это можно сделатьиз любой точки планеты.Новыйвид mos.ru придется по душе всем, кто часто бываетонлайн, пользуется социальными сетями и другими современнымиинтернет-ресурсами. Разработчики гарантируют, что и пользователи-новички оценят нововведения. Модернизациясайта упростила работу с порталом, сделала его более понятным.К слову, клиенты могут фильтровать новости на сайте по району, чтобыполучать информацию именно о той территории, где они живут или работают. Следить за происходящими в Москвесобытиями намного проще, когда у тебя под рукой обновленный ресурс.