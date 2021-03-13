С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18903 человека. Врачам удалось поставить на ноги 16682 пациента. В стационарах лежит 300 жителей, из них 215 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1647 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 35 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 75 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух мужчин 66 лет с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Пять инфицированных прибавилось в Шарье. По два – в Мантурово, Антропово, Красном-на-Волге, Макарьевском и Кадыйском районах. По одному жителю поставили ковид в Волгореченске и Судиславском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18903 человека. Врачам удалось поставить на ноги 16682 пациента. В стационарах лежит 300 жителей, из них 215 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1647 заболевших.