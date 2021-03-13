Глубоководный нейтринный телескоп ввели в эксплуатацию на Байкале. Главные задачи Baikal-GVD – нахождение источников нейтрино сверхвысоких энергий и исследование эволюции галактик и Вселенной.

Глубоководный нейтринный телескоп ввели в эксплуатацию на Байкале. Главные задачи Baikal-GVD – нахождение источников нейтрино сверхвысоких энергий и исследование эволюции галактик и Вселенной.Baikal-GVD – современная версия телескопа, строительство которого началось в 2015 году.Байкальский нейтринный телескоп установлен на расстоянии 3,5 километров от берега на глубине от 750 до 1 300 м в южной котловине Байкала.Телескоп сделал силами международной коллаборации Baikal-GVD. Строительство шло под наблюдением исследователей из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и Института ядерных исследований РАН (Москва) при содействии со специалистами из российских научных центров, из Чехии, Словакии и Польши.По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, с помощью телескопа можно будет решить много научных задач. Благодаря установке ученые постараются понять историю Вселенной.В свою очередь директор Институтаядерных исследований РАН Максим Либанов сообщил, что в проектвложено около 2,5 миллиарда рублей. Если к 2030 году в мире не построят новые крупныетелескопы, Baikal-GVD станет крупнейшим на нашей планете.Отметим, первая версияглубоководного нейтринного телескопа на Байкале была развернута в 1998 году. Сего помощью проводились измерения частиц нейтрино, рождавшихся в атмосфереЗемли.