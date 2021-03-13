Кроме главной сцены праздника для суздальцев и гостей города было открыто 12 площадок.

В Суздале отметили широкую Масленицу. Мероприятие стартовало в 11 часов утра. Кроме главной сцены праздника для суздальцев и гостей города было открыто 12 площадок.Желающие могли посоревноваться в Киле – древнерусской игре с мячом. Свои неординарные способности продемонстрировали богатыри Белгородского клуба, которые способны лежать на битом стекле и острых иглах, а также поднять человека зубами.Традиционно участники Масленицы могли попытать счастье на «Масленичном столбе».Напомним, что количество гостей мероприятия, по рекомендациям Роспотребнадзора, было ограничено – не более 500 человек. Добавим, что в 2021 году были гусиные бои.