Ни мартовская погода, ни пандемия празднику не помеха.

Ни мартовская погода, ни пандемия празднику не помеха. В Суздале традиционно отметили Масленицу. С некоторыми ограничениями - не больше пятисот человек на территории музея деревянного зодчества. Кроме того, в этом году отменили любимые гостями гусиные бои - за любовь.Вместо этого возродили древнюю русскую игру с мячом - Килу. Ее истоки лежат в Великом Новгороде в 12 веке.Способности человека продемонстрировали добрые молодцы из богатырского Белгородского клуба . Ребята увлекаются здоровым образом жизни . Могут лежать на острых иглах, на битом стекле и поднимать человека зубами!Забава «Масленичный столб» тоже состоялась. Правда, попытаться залезть на него разрешили только одному добровольцу - опять же в соображениях пандемии. По-прежнему Суздаль продолжает вековые традиции. А, судя по тому как активно гости провожают зиму, они очень хотят, чтобы она наконец закончилась .Анастасия Сахарова.