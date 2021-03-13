Происшествие произошло утром 13 марта.

В Суздальском районе в результате ДТП пострадал человек. Сотрудники МЧС деблокировали его из машины.Утром 13 марта в 10:10 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В Суздальском районе на 132 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись "ВАЗ" и иномарка.Как сообщает пресс-служба МЧС, на место ДТП незамедлительно прибыли экстренные службы. В результате аварии пострадал один человек, которого спасатели ведомства деблокировали из автомобиля.Всего в ликвидации последствий произошедшего принимали участие 15 человек и 5 единиц техники. От МЧС - 4 человека и одна единица техники.