Маленькое Солнце на Земле. Владимирцам рассказали, как сбывается давняя мечта человечества – получение электроэнергии на основе термоядерного синтеза. 35 стран вместе работают над

Маленькое Солнце на Земле. Владимирцам рассказали, как сбывается давняя мечта человечества – получение электроэнергии на основе термоядерного синтеза. 35 стран вместе работают над Интернациональным термоядерным экспериментальным реактором. В основе его работы – процессы, протекающие во всех звёздах Вселенной. Илья Житков, руководитель владимирского информационного центра по атомной энергии Это полезно не только России, но и всему