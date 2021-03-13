Тролли, орки, гоблины. В сладкой коллекции Елены Сорокиной почти нет миловидных лиц.

Стали известны итоги лондонского конкурса Кейк Интернешнл. Он еще проходит онлайн до снятия ограничений. Но мастерам не расслабиться. Очень строгое судейство. И мы очень рады за Елену Сорокину из Александрова, чьи съедобные скульптуры покоряют мир. С ее фантазийными персонажами встретилась Анастасия Сахарова.Тролли, орки, гоблины. В сладкой коллекции Елены Сорокиной почти нет миловидных лиц. Например, русалка в подводном царстве - редкий персонаж среди ее скульптур. Ей нравятся более яркие, иногда суровые герои. И к ним она испытывает только нежные чувства.Елена Сорокина, кондитер:- Они настолько характерные. Необязательно страшные. Даже, казалось бы, страшные, но добрячки. Вот эти посмотрите вот - глаза добрые, светлые. Они симпатичные очень, веселенькие.Всё начиналось как хобби. А потом - одно за другим - участие в международных конкурсах Кейк Интернэшнл. Несмотря на то, что кондитерским искусством занимается всего пять лет. Идеи Елена черпает в интернете. И воплощает их в съедобных материалах. Правда, съесть такой торт не получится. Несмотря на то, что он покрыт мастикой, внутри - муляж.- Это бабушка-тыква. Она была сделана на Хэллоуин. У нас был небольшой флэшмоб среди работников. А эта работа была сделана на первый международный мой конкурс.Ответственность большая. Кондитер вспоминает: из-за маленькой ошибки двухнедельную работу дисквалифицировали. С тех пор проверяет каждую деталь. В ноябре двуглавый гоблин покорил иностранное жюри и завоевал золотую награду.Внучки Елены тоже готовятся к международному детскому конкурсу. Для них задача попроще - приготовить капкейки и украсить их. По словам Елены, они уже давно делают тесто самостоятельно.- Бабушка начала готовить, мне это очень понравилось. И я сама захотела.6 марта состоялся очередной этап международного взрослого конкурса Кейк Интернэшнл. Жюри было строгим - снижали оценки за малейшие ошибки. Но в этот раз Елена учла все пожелания. И ее "Тролль" взял почетную серебряную награду.Елена Сорокина, кондитер:- Чем сложнее, тем интереснее. Это вызов себе. Смогу я это сделать или не смогу? - И всегда можете? Да, пока получается, что да, всегда могу.Своим примером Елена хочет доказать: необязательно заниматься одним делом всю жизнь, чтобы участвовать в международных конкурсах. Важнее относиться к работе с душой.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.