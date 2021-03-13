Его наивных персонажей сравнивают с Ежиком в тумане. Такие же простодушные.

Попробуем еще вернуться в прошлое, точнее в детство. И поможет нам в этом Гарик Карасёв - молодой владимирский художник и Анастасия Сахарова.Детский утренник, мягкие игрушки, хоровод вокруг елки. Монстры под кроватью кажутся такими страшными. Нелепые, но трогательные костюмы. Всё знакомо с детства. Образы из старых фотоснимков в толстых альбомах. У Гарика Карасёва они живут на холстах.Гарик Карасёв, художник:- Конечно, это счастливое лицо в ожидании подарка. Это когда ты смотришь, вспоминаешь всех этих детей. Как они смотрят этот утренник. Как они в ожидании Деда Мороза.Его наивных персонажей сравнивают с "Ежиком в тумане". Такие же простодушные. Большие глаза. Доверчивость, с которой они держат друг друга за руки и прижимают к себе игрушки. Всё окутано дымкой - благодаря невесомым пастельным оттенкам. Детство - самое далекое воспоминание и самое недосягаемое. И в него переносятся зрители.Александра Чинарёва:- Помогают вернуться мысленно в те времена,которые ассоциируются с защитой. С тем, что рядом с тобой всегда поддержка, семья, друзья.Алексей Витик:- Когда смотришь на картины, понимаешь, что у человека есть какая-то внутренняя доброжелательность и нежность.Гарик закончил худграф, и сам дает детям классические уроки рисования в художественной школе. Свой стиль нашел не сразу. Сейчас рисует только детей. Они - бесконечный поток вдохновения, признается художник.Гарик Карасёв, художник:- Посмотрев на эти картинки, можно даже подумать, что я не умею рисовать. Я как бы это понимаю.Но детство нельзя изображать по-другому, уверен Гарик Карасёв. Перед тем, как перенести образ на холст, особенно на крупноформатный, Гарик продумывает их в альбоме. Порой получаются зарисовки из жизни.Гарик Карасёв, художник:- Вот это мы картинку вешали из моей новой серии. А это на радостях, что картина продалась.Он даже взрослых изображает детьми. Потому что характер человека формируется в детстве. А в портрете главное - уловить суть темперамента, поймать настроение. Это можно передать цветом - интенсивностью или, напротив, приглушенностью. А также линиями - их четкостью или плавностью.Это образ такого солнечного человека. Веселой, жизнерадостной журналистки.Художник уверен: взрослеем только внешнее. Внутри остаемся детьми. С замиранием сердца открываем подарки, прижимаем к себе домашних питомцев и боимся монстров. Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.