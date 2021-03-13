Старшей дочери певца Леонида Агутина, Полине, исполнилось 25 лет. Артист жалеет, что в прошлом не уделял наследнице достаточно внимания.

Старшей дочери певца Леонида Агутина, Полине, исполнилось 25лет. Артист жалеет, что в прошлом не уделял наследнице достаточно внимания.Первенца Леониду Агутину родила балерина Мария Воробьева.Певец и танцовщица познакомились в 1994 году во Франции и несколько лет поддерживалиотношения на расстоянии. Полина появилась на свет 1996 году.Артист, который к тому моменту уже имел опыт неудачногосупружества, вести балерину в ЗАГС не хотел. Отцовство не входило в планыАгутина. Вокалист в те годы был сосредоточен на собственной карьере. Мария вписалаЛеонида в свидетельство о рождении девочки, но дала ей свою фамилию.Настоящей любовью Марии Воробьевой стал уроженец Италии. Именноэтого мужчину Полина считала своим отцом. Некоторое время наследница Агутинажила на родине отчима, а затем вместе с семьей переехала во Францию. Леонид одочери не забывал. Он исправно платил алименты, однако видеться с отпрыскомчасто ему не удавалось.Полина была достаточно взрослой, когда впервые познакомиласьс единокровной сестрой Елизаветой. Леонид очень обрадовался, узнав, что егодочки поладили. Певец хотел, чтобы дети поддерживали связь.В одном из интервью Агутин делился, что старшая дочьунаследовала его любовь к музыке. Девушка выросла без замашек "золотой молодежи".Полина говорит на нескольких языках и связала свою жизнь с юриспруденцией.В 2014 году дочь вокалиста познакомилась с возлюбленным – французом Жуаном Битегом. Первая встреча молодых людей состояласьв Лионе, на учебе. Леонид Агутин готов к тому, что скоро, возможно, станетдедушкой.В честь 25-летия чада артист опубликовал в личном "Инстаграм" трогательный пост. Леонид признался, что гордится Полиной. Он восхищается умом,красотой и добротой наследницы. Агутин чувствует связь с дочкой и оченьопечален тем, что слишком мало временис ней проводит.Напомним, в браке с коллегой по цеху Анжеликой Варум уартиста родилась вторая дочь – Елизавета Варум. Девочка появилась на свет 9февраля 1999 года. С 2003 года этот отпрыск живет в Майами. УЕлизаветы есть собственная музыкальная группа.