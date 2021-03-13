Победитель турнира примет участие в областных соревнованиях «Белая ладья».

Завершился финальный этап городских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд образовательных учреждений областного центра. В соревновании участвовали школьники 2007 года рождения и моложе. Турнир проходил с 9 по 12 марта в МБУ «Спортивная школа по шахматам №2».В финале встретились 32 сильнейших молодых шахматиста города Владимира из восьми общеобразовательных учреждений. Среди участников - призер чемпионатов мира и Европы Диана Преображенская, второй призер первенства области среди мужчин, неоднократный призер и победитель первенства области среди юношей Евгений Теплов, победители и призеры областных юношеских шахматных турниров Варвара Пономарева, сестры Алина и Алиса Кильдишовы.По информации пресс-службы администрации Владимира, шахматные соревнования «Белая ладья» проходят по круговой системе, каждый участник играет с каждым в ходе турнира. За победу игрока команда получает очко, за ничью — 0,5 очка. Команда, набравшая наибольшее количество очков, становится победителем.В упорной борьбе, набрав 21,5 очко, победила команда гимназии № 23: Евгений Теплов, Никита Кашин, Антон Костин и Варвара Пономарева. Второе место (19 оков) - у команды гимназии № 3. Третье место (17 очков) заняла команда средней школы № 25.Победитель турнира примет участие в областных соревнованиях «Белая ладья», которые в 2021 году пройдут с 23 по 26 марта в Киржаче.Фото: пресс-служба администрации Владимира