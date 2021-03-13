Они построены в Веризино и на улице Тихонравова.

Во Владимире три новых детских сада получили лицензии и уже открыты для посещения воспитанниками. Об этом в своем аккаунте Вконтакте сообщил Владимир Сипягин.Речь идёт о дошкольных учреждениях в Сновицы-Веризино, где возвели два корпуса на 115 и 50 мест, а также на улице Тихонравова - 50 мест.Глава региона отметил, что детсады укомплектованы, а дети уже начали их посещать.В 2021 году в областной столице появятся ещё два дошкольных образовательных учреждения - на улице Тихонравова, на который потратят 88,4 млн рублей, а также в Коммунаре. Последний обойдётся в 91,1 млн рублей. Вместимость новых ДОУ составит 216 мест, из которых 108 – для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.На данный момент ведётся поиск подрядчика, который займётся их строительством.