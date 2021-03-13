Детская художественная школа города Владимира открылась в 1970 году и сейчас является областным методическим центром.

Во Владимире прошли торжества, посвященное 50-летию муниципальной детской художественной школы. Поздравить коллектив образовательного учреждения пришли выпускники ДХШ, известные владимирские деятели искусства и культуры, представители администрации города Владимира, областного департамента культуры, Союза художников России, Владимирской организации Российского профсоюза работников культуры.Детская художественная школа города Владимира открылась в 1970 году и сейчас является областным методическим центром, организует областные и межрегиональные выставки и конкурсы, курсы повышения квалификации, проводит мастер-классы. За время работы школа выпустила 3027 учеников, многие из которых впоследствии стали профессиональными художниками, архитекторами, дизайнерами, работниками культуры. В настоящее время ДХШ посещают около 1000 юных владимирцев.Первым директором школы был заслуженный художник РСФСР Владимир Гаврилович Леонов. В разные годы здесь преподавали известные владимирские художники, в числе которых Ю. Г. Колов, Г. В. Перебатов, В. И. Воронов, Г. И. Лаптев, Б. М. Дунаев, Л. В. Кудряшов, В. П. Дынников, искусствовед Г. В. Хлебов, директор школы Н. А Шаврина.Преподаватели и сотрудники детской художественной школы в год юбилея образовательного учреждения отмечены за за добросовестный труд и значительный вклад в воспитание и образование подрастающего поколения грамотами и благодарностями администрации города Владимира, городского управления культуры и туризма. Вручая награды, начальник управления культуры и туризма администрации города Владимира Алина Ведехина отметила, что сегодня у школы есть всё, чтобы жить и работать в атмосфере творчества — сильный педагогический состав, талантливые ученики, хорошая материальная база. Школа бережно хранит традиции и динамично развивается, выполняя главную задачу — показать ученикам мир художественной культуры и приобщить к общечеловеческим и национальным духовным ценностям.Ученики ДХШ активно участвуют и побеждают в областных, всероссийских и международных конкурсах и выставках. Выпускники школы успешно поступают как в российские, так и в зарубежные высшие и средние специальные учебные заведения по специальностям: «Изобразительное искусство», «Дизайн», «Архитектура».С 2005 года в школе работает выставочный зал, в котором регулярно организуются выставки детского изобразительного творчества, методических работ, работ студентов и профессиональных художников.Сейчас в выставочном зале открыта юбилейная выставка работ преподавателей «Жизнь в творчестве». Она завершает выставочный цикл, посвященных юбилею школы, который проходил здесь в течение учебного года. На выставке можно увидеть натюрморты, пейзажи, портреты, сюжетные картины, выполненные в технике масляной живописи, а также большое количество графических техник — акварель, гуашь, пастель, линогравюра, офорт, цветной карандаш и другие. В экспозиции также представлены работы декоративно-прикладного искусства — керамика, лоскутное шитье, батик, гобелены и резьба по дереву. Наряду с работами метров особый интерес могут вызвать картины и молодых художников-преподавателей — С. В. Евграфова, В. А. Левахина, М. В. Герасимова, М. С. Зайцевой-Тепловой, Н. В. Зайцева-Теплова, И. Г. Дегтянникова и других.Посетить выставку может до 28 марта, она работает ежедневно с 09.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресенья. Вход бесплатный.Фото: пресс-служба администрации Владимира