Специально к этой дате субботние Вести подготовили специальный репортаж.

Сегодня свой юбилей отмечает выдающаяся женщина- музейный и общественный деятель Алиса Аксёнова. Алисе Ивановне- 90. В честь музейной легенды в регионе проходит поздравительный марафон. Специально к этой дате субботние "Вести" подготовили специальный репортаж. Об эпохе Аксёновой- Мария Платанюк.Музей, ею созданный- и есть Её жизнь. В свои 90 музейная легенда иронично замечает: стоит подвести итоги. Но Алиса Аксёнова много говорит о планах. Родной Владимиро-Суздальский - в мыслях всегда. Себя Герой Труда России называет абсолютно счастливым человеком. И это счастье Алисе Ивановне подарил музей.Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Я очень много повидала на своём веку. Я была настоящим профессионалом. Меня принимали ( я тут недавно для внуков посчитала) 35 стран. Конечно, Владимиро-Суздальский уже звучал. И у меня, несмотря на мою занятость, вырос замечательный сын.Её же детство закалено, опалено войной. На выставке «История. Судьба. Музей» (это юбилейное посвящение Аксёновой) в одной из витрин, рядом с детскими фотографиями- письмо с фронта. Эти строки маленькой Але написал отец. Ивана Тимофеевича Курнаева родные не встречали в победном мае. Боец Курнаев скончался в прифронтовом госпитале, от тяжелейших боевых ранений. В семье росли трое детей. Сложно представить, но в юности Алиса Ивановна мечтала об иной профессии.Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Я мечтала быть юристом. Но тётя, которая прошла лагеря, из-за того, что неаккуратно рассказала анекдот на выпускном вечере Ивановского текстильного института мне запретила. Так и сказала: «Запрещаю!. Ты не знаешь, что это такое»А потому был московский государственный институт культуры. А затем, уже после рождения сына, знаковый для Алисы Аксёновой день. 4 января 1960-ого она назначена на должность директора Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. Образованный в сентябре 58-ого на базе двух небольших музеев- во Владимире и Суздале- под руководством Алисы Ивановны он стал одним из крупнейших в стране. И всегда оставался в авангарде. Движений, событий, идей. Эпоха Аксёновой- это более полувека труда на благо России. Во имя культуры.Белокаменные жемчужины древнерусской архитектуры с высоты птичьего полёта. Боголюбово, Владимир, Суздаль. Киножурнал «Панорама», год 1992-ой. Сложнейшее для всей страны время. И в кадре- Алиса Аксёнова- «железная леди» музейного мира. Так иногда называли руководителя музея-заповедника. Эта красивая статная женщина проявляла несгибаемую волю и всегда могла добавить «металла» в голос. Если речь шла об интересах музея, сохранении наследия. Она всегда открыто говорила о проблемах. И добивалась их решения.- В нашей стране культура никогда не жила в комфортных условиях. И сейчас, конечно, стоит отметить, что нет идеологического пресса. Это великое благо. Но все старые проблемы усугубились, прежде всего экономическая.В этом интервью из 90-ых она говорит о правовом ваккууме, необходимости принятия закона об охране памятников, диалога с церковью. В советское время приходилось осваивать культовые сооружения. Но делали это максимально бережно, с уважением к истории и архитектуре храмов. С гордостью Алиса Аксёнова рассказывает о проектах, которые состоялись. Один из примеров- уникальный музей хрусталя, который разместился под сводами Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном.А это знаковые кадры празднования тысячелетия Крещения Руси. Как и при Аксёновой, ещё на заре процесса реституции, музей и церковь и сегодня « в режиме соработничества». Все сложности преодолевали мирным путём. Музей-заповедник- это 55 памятников. 10 из которых- в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Новые проекты, экспозиции ( империя приросла территориями), кропотливая работа по музеификации. И прежде всего- в древнем Суздале. Её образец- и Спасо-Евфимиев монастырь. В архитектурном ансамбле обители создан «музейный град». О мощи музея говорят цифры. Для сравнения, в 1966-ом музей-заповедник принял 180 тысяч посетителей. Спустя 20 лет- 1 миллион 800 тысяч! Суздалю наравне с Москвой в 1978-ом выпала честь принимать ГенАссамблею Международного комитета по охране памятников. А годом ранее встречает участников конференции Международного совета музеев. В июне 83-его город-музей получает «Золотое яблоко» - престижный приз ФИЖЕТ- за реставрацию памятников архитектуры, подготовку экспозиций, развитие туризма. За каждым достижением- трудный путь. С особым чувством Аксёнова говорит и об освоении владимирских Палат. Шаг за шагом. Казённое здание превратили в знаменитый музейный комплекс. Гордостью которого стал и Детский Музейный центр.Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Пишет губернатор Власов… Требую освободить Михайло-Архангельскую церковь и Николо-Крестовскую в Суздале. Я пишу- не возражаю. Но если вы передадите нам 8 кабинетов Палат. Вот так, ступенька за ступенькой к январю 2000-ого Палаты были освобождены.Аксёнова не скрывает: новации оценивает строго. Взгляд-пристрастный. И замечает, за будущее музея спокойна. «Музейное лихолетье», когда Владимиро-Суздальский попал в жернова «антиреформ» позади. Музей идёт в ногу со временем. Но с уважением к традициям, истории и людям.Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- То, что я увидела- это самый современный уровень. Замечательно. Конечно, большая заслуга здесь- руководителя. Сегодня я увидела новый, современный музей, который меня радует бесконечно…Гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова убеждена: Аксёнова- высочайшая профессиональная планка. Символ верности избранному делу.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Алиса Ивановна- пример такой непростой, тяжёлой, но очень завидной судьбы. И в моменты непростых обстоятельств жизненных, я часто вспоминаю её. Звоню. * Я не могу сказать, что чужие трудности придают тебе силы. Нет, они дают тебе пример.Почетный гражданин Владимира, Суздаля, Владимирской области, лауреат двух Государственных премий, Герой Труда России она и сегодня на связи с любимым музеем. Живёт его победами и тревогами. «Что делает Аксёнова, когда не думает о музее? В это время Алиса Ивановна спит, и снится ей музей». Музейная шутка, в которой на 99 процентов- истина. Алиса Аксёнова улыбается: «ничего и не изменилось». Музей ей по-прежнему снится.Мария Платанюк, Илья Хлудов, Юрий Туманов «Вести-Владимир».