Ранее городской ячейкой компартии заведовал Василий Мельник.
Во Владимире Юрий Черкасов избран первым секретарем горкома КПРФ.
В субботу, 13 марта, на заседании владимирского городского отделения партии КПРФ был избран новый лидер местных коммунистов. Партийцы выбрали на пост рулевого бывшего второго секретаря обкома партии Юрия Черкасова.
С ноября 2019 Юрий Черкасов работал инструктором ЦК КПРФ. Он курировал регионы северо-западной части страны.
Напомним, что ранее городской ячейкой компартии заведовал Василий Мельник.