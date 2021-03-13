Ранее городской ячейкой компартии заведовал Василий Мельник.

Во Владимире Юрий Черкасов избран первым секретарем горкома КПРФ.В субботу, 13 марта, на заседании владимирского городского отделения партии КПРФ был избран новый лидер местных коммунистов. Партийцы выбрали на пост рулевого бывшего второго секретаря обкома партии Юрия Черкасова.С ноября 2019 Юрий Черкасов работал инструктором ЦК КПРФ. Он курировал регионы северо-западной части страны.Напомним, что ранее городской ячейкой компартии заведовал Василий Мельник.