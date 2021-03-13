Жители областного центра стали свидетелями неожиданной картины.

Владимирцы заметили автобус со шлейфом дыма и вырывающимся пламенем из выхлопной трубы. Видео выложили в социальные сети водители. Пользователи удивились, что транспортное средство продолжало движение, несмотря на пожар в моторном отсеке. Подробности случившегося уточняются.Видео:Подслушано во Владимире