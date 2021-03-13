Состоялось рабочее совещание, посвящённое подготовке к празднованию 500-летия первого упоминания Мстёрского края в древних рукописных актах.

Состоялось рабочее совещание, посвящённое подготовке к празднованию 500-летия первого упоминания Мстёрского края в древних рукописных актах.Исследования документов в Российском государственном архиве древних актов и Российском Государственном Историческом Архиве, проведённые доктором исторических наук Е.В. Курбаковой и экспертом Министерства культуры РФ по культурным ценностям В.В. Барановым, показали, что поселения на этой территории нынешнего Вязниковского района впервые упоминаются в сентябре 1521 года.Для формирования исторической памяти населения, сохранения и развития историко-культурных, социально-экономических и духовно-нравственных традиций, обеспечения преемственности поколений в муниципальном образовании разработан план проведения праздничных мероприятий, посвящённых 500-летию первого упоминания в древних рукописных актах о Мстёрском крае. Празднование этого события в формате намечено на вторую субботу августа, когда традиционно отмечается День посёлка Мстёра.Праздновать теперь собираются в формате фестиваля ремесленных традиций с широкой выставочной программой с интерактивными элементами, разработать активную кампанию по его продвижению при поддержке администрации Владимирской области и с привлечением заинтересованных общественных организаций и профессиональных объединений.Мстёра известна традиционными народными художественными промыслами, своими ремесленниками, художниками, иконописцами и ювелирами.