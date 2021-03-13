Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 74 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 28 694 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (24 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 74 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 28 694 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (24 новых пациента за сутки). На втором месте Муром (10 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь – Хрустальный (9 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: