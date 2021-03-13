Мероприятия состоятся с 15 по 19 марта.

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи с 15 по 19 марта пройдёт неделя туркменской культуры под названием «Ковёр традиций, вытканный в веках».В открытии мероприятия примут участие представители посольства Туркменистана в РФ, национальных диаспор, студенты и руководители области.Цикл мероприятий стартует 15 марта в 16:00 знакомством с историей и достопримечательностями Туркмении – «Туркменистан – пустынный край, где буйствует весна».16 марта в 16:00 владимирцам расскажут о народных праздниках туркменистана, туркменскими музыкальными инструментами, песнями и танцами.17 марта в 16:00 состоится познавательный час о священных животных, природных ландшафтах и заповедниках среднеазиатской страны.Все вышеперечисленные мероприятия пройдут по адресу: проспект Строителей, дом №23.18 марта в 12:00 горожан познакомят с культурным наследием и устным народным творчеством туркменского народа – путешествие по стране и сказкам.19 марта в 12:00 гостям расскажут о народных промыслах и культурных традициях Туркменистана.Последние два события состоятся на улице Мира, дом №51.