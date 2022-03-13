На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 428 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 428 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
128 - во Владимире,
49 - в Муромском районе;
39 - в Гусь-Хрустальном районе;
37 - в Ковровском районе;
32 - в Петушинском районе;
31 - в Вязниковском районе;
25 - в Гороховецком районе;
15 - в Меленковском районе;
13 - в Кольчугинском районе и в городе Радужном;
12 - в Юрьев-Польском районе;
9 - в Александровском и в Селивановском районах;
5 - в Собинском районе;
4 - в Камешковском и в Суздальском районах;
2 - в Судогодском районе;
1 - в Киржачском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 143032 случая заболевания