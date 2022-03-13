На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 428 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 428 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:128 - во Владимире,49 - в Муромском районе;39 - в Гусь-Хрустальном районе;37 - в Ковровском районе;32 - в Петушинском районе;31 - в Вязниковском районе;25 - в Гороховецком районе;15 - в Меленковском районе;13 - в Кольчугинском районе и в городе Радужном;12 - в Юрьев-Польском районе;9 - в Александровском и в Селивановском районах;5 - в Собинском районе;4 - в Камешковском и в Суздальском районах;2 - в Судогодском районе;1 - в Киржачском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 143032 случая заболевания