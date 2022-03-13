Ковровский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, который из мести решил поджечь...

Ковровский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, который из мести решил поджечь автомобиль знакомого.Как сообщает пресс-служба суда, несколько лет назад мужчина увидел автомобиль «KIA Spectra», находящийся на неохраняемой автомобильной стоянке. Машина принадлежала знакомому подсудимого.Из дома злоумышленник взял бесцветный лак для обуви и проникнул в салон иномарки. Там он распылил лак в дефлектор системы отопления и поджег приборную панель. Как только автомобиль загорелся, преступник скрылся с места происшествия. Материальный ущерб владельцу составил 200 000 рублей.Обвиняемый свою вину отрицать не стал. Суд приговорил его к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.ФОТО: https://pixabay.com/