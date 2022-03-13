Отправляемся в панорамное аэропутешествие в формате 360 градусов. И помогут в этом создатели...

Отправляемся в панорамное аэропутешествие в формате 360 градусов. И помогут в этом создатели владимирского проекта "Лечу над миром" и наш корреспондент Юлия Шувалова.-Перед вами Ярославль, самый древний из городов на Волге. Город, который есть у многих в кошельке на 1000 банкноте.В такое аэропутешествие собирать чемодан не нужно, достаточно взять с собой очки виртуальной реальности. И вперёд - в небо. Конечно, телевизионный экран не передает всей красоты полёта. Вот как зрители видят мир в виар-очках:- Подлетаем к главному символу города - Золотым воротам.Возможности безграничны. Можно даже попасть на военный аэродром. Стать пилотом и поднять в небо ИЛ-76.-Этот ИЛ может запросто долететь от Иваново до Америки.А сейчас ученики седьмой школы отправляются на Северный Кавказ. Там они поднимутся на Эльбрус. Практически все маршруты восхождения пересекают ледники. В реальности на такое путешествие решится не каждый. Съемочную группу "Лечу над миром", которая работала на высоте пять тысяч метров, встретил снежный шторм. Пришлось остановить съемки.-Закрылась вершина, Эльбрус не дал нам возможности показать вам всю красоту.Суровый характер Эльбруса отражен в фильме.-Вау!-Класс? Понравилось?-Да! Очень.В виртуальной реальности поднимаешься на вершину с аудио-гидом. За 18 минут фильма узнаешь все самые интересные факты об Эльбрусе.Степан Иванов, ученик 5 А" класса средней школы № 7: “Впечатлило то, что на Эльбрусе есть самая большая в Европе канатная дорога. Она размером в несколько футбольных полей».В такие аэропутешествия владимирские школьники отправляются регулярно. Проект "Лечу над миром" получил одобрение Департамента образования Владимирской области. Виар-фильмы помогают расширить детский кругозор, говорит классный руководитель Ольга Андрианова.Ольга Андрианова, классный руководитель 5 А" класса средней школы № 7: “Впечатлило очень, мне есть с чем сравнить, я в прошлом году была на Домбае. Эффект, который дал фильм он полностью потрясающий, подтверждаю. Дети, которые не смогут побывать, они там будут. Все снято до точности».В копилке проекта - 22 фильма. На создание одного уходит три месяца. И лучшая награда за труд - реакция зрителей.-Вам фильм понравился?-Дааа!Самое время отправиться на съемочную площадку и познакомиться с гексакоптером. Благодаря ему зрители и могут "летать".Александр Горшков, пилот гексакоптера: «Данный беспилотник прежде всего выполняет задачу доставки камеры в нашем случае до точки съемки, потому что не всегда оператор может занять нужную позиции на высоте птичьего полета».В погоне за красивыми кадрами аппарат может подняться на высоту 7 километров. Для сравнения высота Эльбруса пять тысяч шестьсот сорок два метра. Команда уже активно работает над созданием новых фильмовАлександр Кондрашов, основатель проекта "Лечу над миром": «Хотим в этом году снять фильм из рубрики "Один день в профессии". Побывать со стороны космонавта, увидеть, а как космонавты готовятся, как тренируются, как готовятся к вылету в космос. Возможно нам дадут войти в настоящую ракету, побывать на космодромах, поснимать, показать зрителю, как это выглядит изнутри».Подобный фильм команда "Лечу над миром" уже снимала - Один день с МЧС. В съемках приняли участие владимирские спасатели. Проект также сотрудничает с туристическим сектором. Полетать над "Золотым кольцом" может любой желающий. Виар-фильмы показывают в Палатах, по выходным и праздничным дням. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"