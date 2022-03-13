Трагедия произошла сегодня в 8:14 на улице Текстильщиков в Лакинске. Из окна квартиры на 2 этаже...

Трагедия произошла сегодня в 8:14 на улице Текстильщиков в Лакинске. Из окна квартиры на 2 этаже 5-этажки шёл дым. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы. С помощью специальных устройств огнеборцы спасли 10 человек, среди которых 3 детей. Впоследствии всё же был обнаружен погибший - им оказался мужчина 1964 года рождения.К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области