На развитие муниципальных спортшкол будет направлено 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба...

На развитие муниципальных спортшкол будет направлено 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. На новое оборудование, экипировку и инвентарь, также на командирование воспитанников спортшкол на тренировки и соревнования – более 75 млн рублей.На содержание муниципальных спортивных объектов выделено более 200 млн рублей. Порядка 30 млн пойдёт на финансирование участия в соревнованиях и тренировочных мероприятиях.ФОТО: https://pixabay.com/ru/