Свой день рождения сегодня отмечает музейная легенда - Алиса Аксёнова. Герой Труда Российской...

Свой день рождения сегодня отмечает музейная легенда - Алиса Аксёнова. Герой Труда Российской Федерации, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Алиса Ивановна Аксёнова родилась 13 марта 1931-ого года. Выпускница Московского Государственного института культуры. Точкой отсчёта её выдающейся музейной биографии стал январь 1960-ого года. Тогда Алиса Ивановна была назначена на пост гендиректора Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Под мудрым руководством "железной музейной леди" он зазвучал мощно и ярко, стал ведущим музейным объединением страны. 55 памятников ( 10 из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), десятки экспозиций в трёх городах, музеификация объектов культурного наследия. Эпоха Аксёновой - это более полувека труда на благо России. Алиса Аксёнова- лауреат двух Государственных премий, обладатель многих правительственных наград, почётный гражданин Владимира, Суздаля и Владимирской области.К поздравлениям в адрес Алисы Аксёновой присоединяются "Вести". Легенде музейного дела страны мы желаем крепкого здоровья!