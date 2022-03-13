Управление регионального Роспотребнадзора проведёт тематическую «горячую линию» в период с 14 марта...

Управление регионального Роспотребнадзора проведёт тематическую «горячую линию» в период с 14 марта по 18 марта 2022 года по вопросам защиты прав и законных интересов потребителей.В ведомстве проконсультируют потребителей о действующих в настоящий момент нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении товаров, работ и услуг.Телефоны "Горячей линии" 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.Кроме того, потребители смогут получить ответы на вопросы, связанные с обязательной маркировкой товаров; услышать практические рекомендации о том, как правильно выбрать те или иные товары, работы услуги; получить информацию о правилах обмена и возврата товаров в случаях, если потребителем обнаружены недостатки.Звонки по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 являются бесплатными, а консультации специалистами управлений Роспотребнадзора проводятся в соответствии с режимом работы.ФОТО: https://pixabay.com/ru/