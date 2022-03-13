Сегодня днём в деревне Озорново Меленковского района произошёл пожар в частном жилом доме....

Сегодня днём в деревне Озорново Меленковского района произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение в пожарную охрану поступило поздно, поэтому на момент прибытия подразделений по всей площади горел частный дом, а также крыша хозяйственной постройки рядом с дачным домом, который расположен по соседству.Пожарные не дали огню распространиться по всему дачному дому и ликвидировали пожар на общей площади 116 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области