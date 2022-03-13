Накануне днём в пожарную охрану сообщили о возгорании в административном здании в селе Польцо...

Накануне днём в пожарную охрану сообщили о возгорании в административном здании в селе Польцо Муромского района.На момент прибытия сотрудников МЧС огнём было охвачено не только здание, но и сарай, расположенный на территории. Площадь пожара составила 110 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.