Похоже, введенные против России санкции вышли Западу боком быстрее, чем ударили по отечественной экономике.

Похоже, введенные против России санкции вышли Западу боком быстрее, чем ударили по отечественной экономике.Жители Соединенных Штатов начали протестовать против политики Белого дома после того, как президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российских нефти и газа, поводом для которого стала спецоперация России на Украине. Об этом написали многие американские СМИ.Из-за очередных абсурдных антироссийских санкций стоимость бензина в США поднялась, в среднем, – до четырех долларов за галлон – это порядка четырех литров в пересчете на общепринятую метрическую систему мер. В Нью-Йорке топливо подорожало почти в два раза за год, а в некоторых штатах – еще сильнее.В связи с этим американские водители устроили весьма оригинальную акцию против Джо Байдена и его власти. Граждане начали расклеивать на бензоколонках фотографию главы государства, на которой тот указывает на табло со стоимостью бензина с надписью "Это сделал я". Некоторые размещают рядом фотографию вице-президента США Камалы Харрис с надписью "А я помогла".Многие автомобилисты считают, что спецоперация России на Украине стала лишь формальной причиной введения санкций и повышения цен. Они уверены, что Байден и его администрацию действуют наперекор интересам американского народа.Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в трусости и некомпетентности и заявил, что его политика может привести к началу третьей мировой войны.