Она заплатит 5000 рублей.

В Суздале студентка заплатит штраф за подделку документов. Об этом сообщает пресс-служба местного суда.В интернете она заказала липовую медицинскую справку, которая должна была обосновать прогулы в учебном заведении. Намерения предприимчивой дамы вскрылись. Её отдали под суд.На первый раз Фемида простила незадачливую девушку. Судья принял во вниматие активное участие студентки в общественной жизни учреждения и удовлетворительную успеваемость. Учащаяся также принесла публичные извинения коллективу.В результате её освободили от уголовное ответственности и назначили штраф в размере 5000 рублей.