Панкратион – вид единоборства, известный еще с античных времен. Во Владимире этот вид спорта...

Панкратион – вид единоборства, известный еще с античных времен. Во Владимире этот вид спорта успешно развивается, и наши панкратионовцы уже стали бронзовыми призерами Кубка России.Матвей перепробовал несколько видов спорта: тайский бокс, дзюдо, а нашел себя в панкратионе. Заинтересовало сочетание ударной и борцовской техник. Панкратиону он посвятил 3 года. Матвей - чемпион и призер Всероссийских соревнований.Матвей Емелин, чемпион и призер Всероссийских соревнований по панкратиону: «Коронный удар - это удар ногой с разворота по печени. Он довольно хорошо заходит. В борьбе мой коронный - это "анаконда". Берем соперника и закручиваем его».По легенде, панкратион зародился ещё в 648 году до нашей эры. Его создатели мифические персонажи - Тесей и Геракл. И в то время в панкратионе почти не было ограничений. Тесей с помощью этого боевого искусства победил Минотавра. Геракл продемонстрировал технику в схватке с Немейским Львом.Со временем панкратион эволюционировал, ввели ограничения по времени, используют защитную экипировку. На ковер в панкратионе начали выходить не только мужчины, но и девушки. И, как правило, их бои жестче. Часто они заканчиваются кровью. Правда, разбитые губы и рассеченные брови во время боя не ощущаешь, говорит владимирская спортсменка Арины Баулина, адреналин зашкаливает. На кубке России она заняла третье место.Арина Баулина, призер Кубка России по панкратиону: «Сложных боёв не бывает. Самое сложное - это подготовка к боям, когда ты готовишься. Также у нас есть такой нюанс в спорте - весогонка. Мы делаем определенный вес к соревнованиям».На тренировке Арина оттачивает технику наравне с мужчинами. Они опытнее, говорит спортсменка, это помогает на соревнованиях быть на уровень выше соперниц. Тренирует владимирских борцов Андрей Горюнов, действующий спортсмен. Поражений в его биографии практически нет. По словам Артёма, побеждать в панкратионе помогает микс единоборств. Этому он учит и своих учеников.Андрей Горюнов, тренер: «Из ударной техники берем ушу-саньда, потому что это хорошо подходит. Из борьбы берем вольный стиль, где есть проходы в ноги, зацепы и переводы. Мы пытаемся это всё объединить. При этом, очень важно, что они разрабатывают сами детали и мы их прорабатываем несколько раз».Сейчас Арина и Матвей готовятся к Всероссийскому турниру по панкратиону, он пройдет уже в марте. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"