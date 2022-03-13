На этой мартовской неделе сразу 2 космических события - день рождения Юрия Гагарина и...

На этой мартовской неделе сразу 2 "космических" события - день рождения Юрия Гагарина и Международный день планетариев. Побываем в нашем владимирском астрономическом кинотеатре? И узнаем, как сейчас складывается судьба городского планетария в канун его 60-летия.Ракета-носитель "Энергия" выводит на орбиту многоразовый корабль "Буран". В 1988 году советский космоплан дважды обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме.Диорама этого пуска на сегодня единственная в нашей стране. Во Владимирском планетарии она появилась в девяностые, во время реконструкции. И стала звездой первого зала. Ещё один любимый гостями экспонат - приобретение 70-х. Маятник Фуко. Полвека он исправно доказывает владимирским школьникам - земля вертится.-Дело в том, что маятник обладает свойством - совершать колебания в одной определенно плоскости. Итак, мы заставляем маятник совершать колебательные движения. А в это время Земля, как мы уже сказали, поворачивается вокруг своей оси.А этот сюжет здесь со дня основания планетария - искусственные спутники Земли. Первый запущен 4 октября 1957 года Советским Союзом.Андрей Головкин, экскурсовод владимирского планетария: «Вторая, третья модель - это 3,5 метра. Если говорить точно, это модели, которые в три раза уменьшены. Нам предоставил их Звездный городок».Всего через четыре года после запуска искусственного спутника страна Советов отправит в космос человека. Юрий Гагарин откроет миру новую эру - космическую. По всей стране откроются десятки планетариев - звезды станут ближе к людям. В том числе, к владимирцам. 28 апреля 1962 года планетарий разместился в Николо-Кремлёвской церкви. Случилось это ровно через двести лет после начала ее строительства. Памятник архитектуры остался нетронутым. Только сняли кресты. Но в начале двухтысячных на помещение ожидаемо стала претендовать и претендует сейчас Владимирская епархия.Кирилл (Сурков), настоятель Богородице-Рождественского монастыря: «В ближайшее время, сроки пока не обговариваются, наша епархия должна принять это здание. Планируется полностью отреставрировать храм, где будут проводиться все богослужения уставные».Но прежде неуставным телескопам и ракетам необходимо обрести новый дом. Планетарий ищет его, а вернее сказать - ждет, уже много лет. В 2004 году была готова проектная документация по строительству звездного дома в Центральном парке. Перевезти телескопы и макеты планировали в 2008-м. Потом в 2013-м. Сроки двигались - планетарий нет. Последнее радующее сообщение поступило осенью прошлого года.Андрей Шохин, глава г.Владимира: «На следующий год мы уже будем планировать средства на закупку именно этого аппарата. Сейчас же новые современные, не обязательно купол ставить, да? Там есть с кучей различных лазеров там, там будет все это звездное небо, с экскурсиями. Со всем, со всем для детворы».Но подрядчик не справился с ремонтом, цены выросли, и судьба Звездного дома вновь под большим вопросом. Сотрудники планетария говорят, с епархией спорить не станем, готовы съехать. Но если в ближайшее время не выйдет, тоже не беда. Открыто РПЦ пока не торопит. Шестьдесят лет жизнь в храме научной мысли поддерживают несколько энтузиастов - экскурсоводы и лекторы. Они же иногда смм-щики, артисты, дизайнеры и часто даже немного инженеры.Андрей Головкин, экскурсовод владимирского планетария: «В основном, мы экспозиции не приобретаем. Модели мы можем приобрести, но, в основном, сами. Все техническое оснащение, саму задумку мы осуществляем сами работники. У нас есть даже тетрадь, куда мы записываем все идеи наши, которые приходят в голову. Даже самые фантазийные».Сергей Логинов, директор владимирского планетария: «К юбилею планетария мы планируем открыть экспозицию старинных книг, которые нам предоставил в 2003 году астроном-любитель из города Мурома. Сергей Антонович Спасский. Это уникальные издания дореволюционных книг об астрономии».А таких аппаратов в 62-м было всего пятьдесят в стране. УП-4 - сердце Владимирского планетария. Из папье-маше сделаны две полусферы с отверстиями, достаточно реалистично демонстрирующими звездное небо. Купол обрамляет металлическая панорама Владимира. Всего за две недели для нового планетария ее создал художник Виктор Шамаев. И, как и десятки лет назад, здесь над ней ежедневно пролетают болиды, проходит парад планет и даже мерцает северное сияние. Нина Рябова, лектор владимирского планетария: «Мы гордимся тем, что это, пожалуй, единственный действующий до сих пор аппарат "Планетарий" УП-4. И надеемся, что он будет служить нам еще многие-многие годы».В юбилейный год планировалось, как минимум, обновить проекторное оборудование. Случится ли это в ближайшее время - опять точно не скажет никто. Но и здесь сотрудники планетария водружают флаг оптимизма на ворох проблем - владимирский дом космического научного просвещения, благодаря экспонатам прошлого века, всегда может стать музеем планетариев.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".