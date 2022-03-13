ЧП произошло в микрорайоне Заклязьменский на улице Заречной.

Во Владимире вечером 12 марта неизвестные сожгли три и повредили два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.ЧП произошло в микрорайоне Заклязьменский на улице Заречной. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение трёх легковушек. Существовала угроза распространения огня на соседние машины.«Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. Два автомобиля сгорели полностью, один - частично. Огнём повреждено лакокрасочное покрытие у двух соседних транспортных средств. Погибших и пострадавших нет», - добавили в ведомстве.Сейчас в качестве основной версии происшествия дознаватель рассматривает поджог. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.На пожар выезжали 3 единицы техники, а также 8 человек личного состава.