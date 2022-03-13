Приговор в законную силу пока не вступил.

Во Владимире посадили банду, которая грабила проституток. О подробностях дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В преступную группу входили двое мужчин 46 и 40 лет, а также 37-летняя женщина.«В январе 2020 года она предложила сожителю и его другу, ранее судимым, ограбить несколько девушек, чьи анкеты размещены на сайтах знакомств. Злоумышленница подыскивала жертв, предположительно оказывавших интимные услуги, а её сообщники должны были проникнуть в квартиры и обнести их», - пояснили в пресс-службе прокуратуры схему работы подельников13 февраля 2020 года бывшие зэки попали в квартиру женщины, избили её и двух подруг ночной бабочки, украли золотые украшения, телефоны и деньги. Ущерб составил 230 тысяч рублей.По аналогичному плану сообщники повторили преступление. На сей раз на их уловку попались ещё две путаны. Нажива составила 50 тысяч рублей.Через некоторое время злоумышленников задержали. На суде соучастники признали свою вину в кражах, но отказались от обвинений в разбоях. Однако гособвинитель доказала, что мужчин надо судить по более тяжкой статье.В результате оба мужчины проведут в колонии следующие 7,6 лет, а их спутница - 4,5 года.Приговор в законную силу пока не вступил.