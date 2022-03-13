С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 143 032 владимирцев.

Во Владимирской области на 13 марта выявлено 428 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 128 человек. Ещё 49 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 37 - в Ковровском, 32 - в Петушинском, 13 - в Кольчугинском, 9 - в Александровском, 12 - в Юрьев-Польском, 39 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 5 - в Собинском, 13 - в ЗАТО Радужный, 1 - в Киржачском, 4 - в Камешковском, 25 - в Гороховецком, 15 - в Меленковском, 31 - в Вязниковском, 4 - в Суздальском и 9 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 143 032 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39 087 заболевших во Владимире, 16857 - в Ковровском районе и 15589 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.