В деревне Исаково Судогодского района сегодня днём произошёл пожар в частном жилом доме....

В деревне Исаково Судогодского района сегодня днём произошёл пожар в частном жилом доме.Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений огнём был охвачен не только дом, но и встроенный гараж. Площадь пожара составила 90 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка, имущество дома и автомобиль во встроенном гараже.На пожаре пострадал хозяин дома 1960 года рождения. Его госпитализировали с ожогами кистей рук. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области.