Более 60 медучреждений перешло на Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Департаменту здравоохранения удалось более чем в 10 раз сократить количество отсроченных рецептов на льготные лекарства. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Более 60 медучреждений перешло на Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Это позволило подключиться к федеральному регистру и эффективно контролировать процесс в разрезе каждого пациента. Среди лидеров – Областная детская клиническая больница, Городская больница №4 во Владимире, Областной перинатальный центр, Муромская городская больница №3 и Городская клиническая больница №5 во Владимире.С октября 2021 года по март 2022 года количество отсроченных рецептов сократилось с 4747 до 465. В марте будут созданы консилиумы врачей по индивидуальному обеспечению бесплатными препаратами.«Комиссии создаются в ОБК, ОДКБ, Областном кожно-венерологическом диспансере, Областной психиатрической больнице №1, владимирских городских больницах №4 и №5, поликлинике №2, а также в Центральной городской больнице Коврова и Детской больнице округа Муром», - уточнили в облздраве.В Белом доме добавили, что активная работа по нормализации ситуации во владимирской медицине продолжается.