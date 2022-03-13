За последние сутки во Владимирской области выявлено 428 случаев заражения коронавирусом. Это на 21 меньше, чем накануне. Госпитализировано 10. На 56 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 428 случаев заражения коронавирусом. Это на 21 меньше, чем накануне. Госпитализировано 10. На 56 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 143 032. В лидерах по приросту Владимир – 128 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 49. На третьем –