Сообщение о возгорании нескольких автомобилей в микрорайоне Заклязьменский во Владимире поступило...

Сообщение о возгорании нескольких автомобилей в микрорайоне Заклязьменский во Владимире поступило накануне около 22:00. Информация поступила несвоевременно, поэтому на момент прибытия подразделений горели уже 3 машины. Кроме того, существовала угроза распространения огня на соседние авто, однако, спасателям удалось вовремя ликвидировать пожар.В результате случившегося огонь полностью уничтожил 2 транспортных средства, ещё одно сгорело частично. Ещё у 2 автомобилей, которые стояли рядом, повреждено лакокрасочное покрытие.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава.Ещё один автомобиль сгорел в Гусь-Хрустальном. Когда на место происшествия приехали пожарные, машина уже горела по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Чтобы потушить авто потребовалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС России.Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области