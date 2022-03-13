Спецоперация на Украине замедлилась на фоне переговоров, но ВСУ пользуются этим в корыстных целях и устраивают провокации.

Спецоперация на Украине замедлилась на фоне переговоров, но ВСУ пользуются этим в корыстных целях и устраивают провокации.В частности, военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают мирным жителям некоторых населенных пунктов воспользоваться гуманитарными коридорами для эвакуации. Об этом сообщили в народной милиции частично признанной Луганской Народной Республики (ЛНР).В ЛНР отметили, что украинские войска были блокированы в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске, силовики не выпускают гражданских лиц и используют их в качестве живого щита. Более того, военные используют их жилье в качестве огневых точек, чтобы вести оттуда стрельбу. Это создает угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку они могут пострадать в результате ответного огня.Тем временем российским военнослужащим за сутки удалось продвинуться на 14 километров в глубь Украины и частично взять под контроль еще четыре населенных пункта – Благодатное, Владимировку, Павловку и Никольское. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в общей сложности вооруженным силам России удалось вывести из строя почти 3700 объектов военной инфраструктуры Украины, сбить почти сотню самолетов и 128 беспилотников, а также 1194 единицы бронетехники и 443 артиллерийских установки.Успехи наметились и на дипломатическом фронте. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российская и украинская делегации приблизились к компромиссу по урегулированию ситуации. Подоляк отметил, что стороны уже взялись за юридическое оформление договоренностей, которые, среди прочего, – будут учитывать гарантии безопасности, которые хочет получить Россия.