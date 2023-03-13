МузЭй, который стал судьбой: день рождения Героя Труда России Алисы Аксёновой. 4 января 1960-ого....

МузЭй, который стал судьбой: день рождения Героя Труда России Алисы Аксёновой.4 января 1960-ого. Дата, которая перевернёт всю её жизнь. Статная красавица в тёмном платье с ниткой бус на шее решительным шагом входит в кабинет. В этот январский день Алису Аксёнову представляют коллективу Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Сыну Алисы Ивановны - она назвала его в честь своего отца - Ивана Тимофеевича Курнаева - на тот момент- чуть больше года. После его рождения Алиса Аксёнова- секретарь владимирского областного комитета комсомола, одна из лучших выпускниц Московского Государственного института культуры (историк- библиограф по образованию), по собственному признанию, искала место работы «потише». Чтобы оставалось чуть больше времени для любимых мужа и сына. Знала ли она тогда, какой тернистый путь- тревог, испытаний, но в конечном итоге- блистательных побед- уготован ей судьбой?Алиса Аксёнова в юностиОб этом "вираже" биографии Герой Труда Российской Федерации говорит просто: было слово "Надо". Это НАДО определит многое.МузЭй (а по-аксёновски именно так, музЭум) она считает своим детищем. Всё же тот Владимиро-Суздальский, который знают и любят, рожден при ней, в «эпоху Аксёновой».- Это моё второе рождённое дитя, без всякого кокетства. Потому что приняла я, что тут говорить - красное здание, Золотые ворота и 8 залов промороженных в Архиерейских Палатах Суздаля, вот сейчас бы меня поставили: "Я бы сказала: Нет! Нет!". А тогда мы же были комсомольцы, - вспоминает Алиса Аксёнова, Герой Труда России, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Первые годы работы Алисы Аксёновой во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.Высочайший профессионализм, верность музею, его интересам, коллективу, постоянное стремление идти вперёд, энергия, харизма, а ещё Характер. Свои мнение и взгляд. Об Аксёновой партийные функционеры однажды скажут: «Ну надо же, и ничего-то она не боится!». Да, не боялась. Десятки раз ей грозили увольнением, указывали на идеологические просчёты…«Что-то религии у Вас, Алиса Ивановна, многовато…»,"Музей увлекается церковью…"Она парировала: «как иначе показывать памятники 12-ого века? Сооружения культовые». Находились и другие поводы.Алиса Аксёнова подчёркивает:«Мы всегда были новаторами. МузЭй первым в стране, пытался заработать сам. Сделали сувенирное издательство. Нас очень поддерживал незабвенный Тихон Степанович Сушков, который большую роль сыграл в жизни Владимирской области. А остальные - даже на бюро обкома хотели меня обсуждать - за проявление капиталистических черт».В общем, по-аксёновски твердо Алиса Ивановна гнула «музЭйную линию». Скольких нервов это стоило, одной ей, пожалуй, известно. «Стальная леди музейного мира» с достоинством преодолевала препятствия, и «металла» в голос, если речь шла о любимом музее, могла добавить всегда.Знаменитый «аксеновский» характер - она кремень при всей своей женственности, привлекательности и элегантности- закалялся в детстве и юности. 1941-ый. Великая Отечественная война. Алисе, Але- так называл её отец, всего 10 (она родилась 13 марта 1931-ого). В холодном октябре всей семьей провожают на фронт папу- Ивана Тимофеевича Курнаева. Бить фашистов отец уходит комсомольцем - добровольцем. С вещмешком за плечами обнимает самых близких. Старшую- Тамару, среднюю- Алю, супругу Ирину Францевну. На руках у жены- младший. Долгожданный сын. Валерику – неделя от роду. Перед уходом на фронт младший политрук принёс домой мешок пшена. Так и выжили.Алиса Курнаева (Аксёнова) со старшей сестрой Тамарой"Братишка родился 14 октября, у мамы молоко быстро пропало. И кормили братишку этой пшенной кашей. Он заходился плачем, ножками дёргал. Весь синий… И я убегала в другую комнату, рыдала в подушки, это была беспомощность полная", - говорит Алиса Ивановна.Дочь фронтовика Ивана Курнаева Алиса Аксёнова сохранила все письма отца с фронта. Иван Тимофеевич просил "Просил: помогай маме! Вырастите Валерика! Терпите. До лета с фашистом покончим!"«Алечка, милая, верь, моя дорогая деточка, что скоро кончится война..."Артиллериста - Ивана Курнаева не станет уже весной 1942-ого. В марте боец скончался от тяжелейших осколочных ранений, в военном госпитале Новгородской области. Во Владимир его большой семье полетела похоронка.У Алисы не было выхода. «Стиснув зубы» - к цели. Да, порой плача в подушку. Но нужно помочь семье и внести свой вклад в Победу. Юная Алиса помогала воспитывать брата Валерия, по вечерам шила погоны, а ещё выступала в госпиталях. И при этом успевала отлично учиться. Как рассказывает сама Алиса Ивановна, надежда, что отец жив, вернётся, не угасала. И в светлом мае победного 45-ого, она, как героиня Татьяны Самойловой из легендарной кинокартины "Летят журавли", ходила встречать фронтовые поезда на вокзал…Семейное фото из архива Алисы АксёновойБратскую могилу, в которой похоронен боец Иван Курнаев - в совхозе "Красный ударник", Аксёнова посетит спустя 30 лет. Будучи уже генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.О судьбе отца Алиса Ивановна узнает благодаря архиву военно-медицинского музея Министерства обороны. Ей пришлось рано повзрослеть, понять цену труду. Несгибаемая воля, умение быть «как локомотив»- оттуда, из военных страшных лет. Времени потерь.Алиса Курнаева с отцом Иваном Тимофеевичем КурнаевымКстати, быть музейщиком, да и что там - историком-библиографом юная Алиса Курнаева не планировала. Мечтала о карьере юриста.- Я мечтала быть юристом. Но тётя, которая прошла лагеря, из-за того, что неаккуратно рассказала анекдот на выпускном вечере Ивановского текстильного института мне запретила. Так и сказала: «Запрещаю! Ты не знаешь, что это такое», - вспоминает Алиса Аксёнова, Герой Труда Российской Федерации.Музей, казалось, занял все её мысли. Колоссальная работа по сохранению наследия, музеификации, реставрации, созданию музейных комплексов и отдельных экспозиций… Сложно представить, но Владимиро-Суздальский, который в 1958-ом начинался с двух небольших музеев во Владимире и Суздале, при Аксёновой превратился в настоящую империю. 55 памятников! 10 из них- в списке всемирного наследия ЮНЕСКО! Почти полсотни экспозиций в трёх музейных городах.Алиса Ивановна привыкла, что любимый Владимиро-Суздальский впереди. Всегда. Так заведено. Звучит ярко, мощно, идёт в ногу со временем. Коллектив стал родным. Да и построить музЭй такого уровня было бы невозможно без команды. Единомышленников. Семья же для Алисы Ивановны стала надёжным тылом. По словам Алисы Аксёновой, супруг Владимир Иванович и сын Иван поддерживали всегда. «Несмотря на занятость, сына вырастила замечательного», говорит музейная легенда.Коллектив и близкие люди подставляли плечо в самые сложные моменты. «Ужасные тучи» сгущались нередко. Но их всегда удавалось «развести». Аксёнова открыто говорила о проблемах. И не просто говорила. Добивалась решения. Алиса Ивановна улыбается: «любое «пропесочивание» в советские годы ррразз! и оборачивалось очередной наградой. Она уверена: «всегда была под покровом. Бог хранил.»Её победы- истинного хранителя наследия- уже история музейного дела России. Обладатель множества наград, лауреат двух Государственных премий, почетный гражданин Владимира, Суздаля, Владимирской области Алиса Аксёнова первой в стране из представителей музейного сообщества была удостоена звания Героя Труда Российской Федерации. Высокую награду в Кремле 1-ого мая 2014-ого ей вручил Президент Владимир Путин.1 мая 2014г. Президент Владимир Путин вручает Звезду Героя Труда России Алисе Ивановне АксёновойДостижений Алисы Аксёновой и музея под её руководством хватит на несколько книг. Но она никогда не хотела «попасть в скрижали». Просто честно работала. На благо области, страны, родного Владимиро-Суздальского. Во имя истории и культуры. И так больше полувека. Музей при Аксёновой всегда был в авангарде. Движений, событий, идей.Великолепный музейный комплекс Спасо-Евфимиева монастыря, «Золотая кладовая», музейный комплекс в суздальском Кремле, музей деревянного зодчества на высоком берегу Каменки, музей хрусталя в Троицкой церкви Владимира, «храм стекла» в Гусь-Хрустальном под сводами Георгиевского собора, «Старый Владимир», дом-музей братьев Столетовых, освоение владимирских Палат, создание Картинной галереи, Детского музейного центра и многие другие проекты… Все это опыт Аксёновой и музейщиков её поколения.«Пишет губернатор Власов… Требую освободить Михайло-Архангельскую церковь и Николо-Крестовскую в Суздале. Я пишу- не возражаю. Но если вы передадите нам 8 кабинетов Палат. Вот так, ступенька за ступенькой к январю 2000-ого Палаты были освобождены», - рассказывает Алиса Ивановна.Алиса Аксёнова в Дворцовом зале владимирских ПалатМилионная планка - это тоже при ней.Для сравнения, в 1966-ом музей-заповедник принял 180 тысяч посетителей. Спустя 20 лет - 1 миллион 800 тысяч! Суздалю наравне с Москвой в 1978-ом выпала честь принимать Генеральную Ассамблею Международного комитета по охране памятников. А годом ранее он встретит участников конференции Международного совета музеев. В июне 83-его город-музей получит «Золотое яблоко» - престижный приз ФИЖЕТ- за реставрацию памятников архитектуры, подготовку экспозиций, развитие туризма. В новом тысячелетии она первой заговорит о восстановлении мавзолея национального героя Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевой обители, внесёт свой вклад в дело возрождения Ризоположенского монастыря, будет отстаивать заповедные суздальские луга…Алиса Аксёнова привнесет в музей и интерактив. Знаменитый праздник Огурца в Суздале, который «с хрустом» отмечают каждый год в июле или возрождение Ефросиньевской ярмарки - тоже её идеи. На праздновании ее девяностолетия в 2021-ом во Владимир коллеги из ведущих федеральных музеев с уважением скажут: «многому учились у Аксёновой». Слава «музейной королевы» всегда шла впереди неё. Музейщиков впечатляли её мудрость, взвешенный подход, но вместе с тем оригинальность идей.Кому-то казалось, она отошла от дел, уйдя на заслуженный отдых. Но вот именно, казалось. В годы «музейного лихолетья», когда у руля музея встали «случайные», по словам Аксёновой люди, по улицам «возили мамонта». А роскошный Дворцовый превратили в хранилище мебели, Алиса Ивановна, как и прежде, решительно пошла «в бой». Говорит, вытянуть из пучины "антиреформ" помогла и общественность. Волна поднялась и оказалась мощной. Аксёнова признается, поддержка была по-настоящему народной. И за неё благодарна землякам. Себя Герой Труда Российской Федерации называет абсолютно счастливым человеком. И это счастье Алисе Ивановне подарил музей. Для музейщиков вот уже нескольких поколений Аксёнова- символом верности избранному делу и невероятная профессиональная высота.«Что делает Аксёнова, когда не думает о музее? В это время Алиса Ивановна спит, и снится ей музей». Музейная шутка, в которой никогда не было и доли шутки. Музей ей по-прежнему снится.В разговоре она однажды она пошутит: «Владимирские таксисты отказываются брать с меня деньги. Говорят, что Вы, Алиса Ивановна, Вы же- ДОСТОЯНИЕ».Она общалась с Юрием Гагариным, Андреем Тарковским, Андреем Кончаловским, Тонино Гуэррой и многими другими выдающимися людьми двадцатого столетия. Общалась с первым президентом России Борисом Ельциным, лично проводила экскурсии для главы государства Владимира Путина. В книге отзывов Владимир Владимирович потом напишет: »Уникальный музей! Уникальные люди!»Алиса Аксёнова- человек, который заслужил признание всего музейного сообщества. Она написала множество книг. Стала кандидатом наук. Могла ли много лет назад мечтать об этом юная владимирская школьница Алиса Курнаева? Теперь- музейная легенда?Счастливая в профессии, она состоялась как жена и мама. Алиса Ивановна не чает души во внучках и правнуках. Она по-прежнему в курсе всех новостей, и всегда, по собственному признанию смотрит «Вести-Владимир».Алиса Аксёнова. Интервью ГТРК «Владимир»Аксёнова иногда говорит, что сказочное имя, возможно, и сыграло свою роль. Но всё-таки свою судьбу эта великая женщина строила сама. Стальная леди музейного мира по имени Алиса.P.S. ГТРК «Владимир» искренне поздравляет Героя Труда Российской Федерации Алису Аксёнову с днем рождения»! Желаем Алисе Ивановне крепчайшего здоровья, энергии и бодрости духа! Мы любим Вас!!!Автор текста: Мария Платанюк