245 лет назад была создана Владимирская губерния. Сотрудники областного архива подготовили...

245 лет назад была создана Владимирская губерния.Сотрудники областного архива подготовили выставку к памятной дате. С подробностями Вера Куликова.Указ Екатерины Второй об образовании Владимирской губернии- от 13 марта 1778 года. В соответствии с ним граф Роман Илларионович Воронцов приступил к обследованию территории будущей губернии и составил план ее административно-территориального деления. 1 сентября 1778 года императрицей было учреждено Владимирское наместничество в составе 14 уездов, 7 из которых это новые города. Территории были переданы в управление наместника Романа Воронцова. На выставке самые первые страницы истории Владимирской губернии. В том числе рисунок и описание мундира Владимирского наместничества.Наталья Максимова, директор Государственного архива Владимирской области:- Первые журналы заседаний тех палат, тех учреждений, которые были созданы именно в самые первые годы существования губернии и , конечно, это документы Романа Илларионовича Воронцова, который лично объехал всю губернию, разделил ее на уезды, представил это на суд императрицы, которая утвердила это разделение.Примечательно, что все учреждения, которые создавал в области граф Воронцов просуществовали до 1918 года. На выставке представлено 50 редких документов. Среди них карты губернских и уездных границ, утверждения гербов городов, сметы дорожных работ. Среди редких документов запись в журнале Владимирского наместничества о смерти первого генерал-губернатора Романа Воронцова. Раньше эта дата не была документально подтверждена. Метрические книги не сохранились.Наталья Максимова, директор Государственного архива Владимирской области:- Здесь у нас хранится журнал, в котором сделана эта запись, что с 22 числа Роман Илларионович болел и 30-го он скончался.Интерес представляет письмо представителей Владимирского городового магистрата генерал-губернатору Воронцову от 5 июля 1779 года с отчетом о состоянии города и просьбой принять в подарок владимирскую вишню от купцов Спиридона Сомова, Стефана Воронова, Семена Лазарева и Якова Философова. Эту ягоду они считали своей особой гордостью.Роман Костоправов, ведущий архивист Государственного архива Владимирской области:- В 1779 году были перевыборы в городских органах самоуправления в том числе это произошло и в городе Владимире, а генерал-губернатор в это время находился в Тамбове, поскольку Роман Илларионович был наместником и в Тамбове, и в Пензе, и еще в Костроме кроме Владимирской губернии. И, видимо, желая как-то отметиться перед губернатором, они написали ему письмо с отчетом, что в городе Владимире все в порядке.Редкие чертежи и журналы землемеров тоже можно увидеть на этой выставке. Вот редкий чертеж Юрьевского уезда 17 века с изображением деревянных церквей и построек. Выставка будет работать до 29 сентября.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.