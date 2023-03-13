Привлечение кадров в систему здравоохранения и, прежде всего, в первичное звено стало одной из тем совещания, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. В нем участвовали члены регионального правительства, а также в режиме ВКС руководители городских округов и главврачи.

Привлечение кадров в систему здравоохранения и, прежде всего, в первичное звено стало одной из тем совещания, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. В нем участвовали члены регионального правительства, а также в режиме ВКС руководители городских округов и главврачи."Нам важно еще раз расставить акценты и системно подойти к двум вопросам. Первый – капитальный ремонт, строительство поликлиник. Домодедово, Реутов, Раменское – везде мы стараемся решить эту задачу. Программа будет реализовываться и дальше. Приятно, что часто мы сдаем объекты, в том числе ФАПы, досрочно, – сказал Андрей Воробьев. – Но ключевое все-таки – это врачи. Наиболее частый вопрос, который задают нам жители – доступ к участковому педиатру и терапевту, а также узкому специалисту. Этому мы уделяем персональное внимание. В прошлом году обеспечили заметный прорыв, у нас был положительный баланс – плюс 567 врачей и 390 медсестер. В этом году остается дефицит порядка 1700 врачей общей практики и узких специалистов. Наша задача – чтобы мы, каждый на своем месте, продолжали активно заниматься привлечением врачей. Если в 2023 году баланс также будет положительным, это и станет теми самыми переменами, которые мы должны обеспечивать".В системе здравоохранения Московской области работает 113 тыс. человек. В их числе 25 тыс. врачей и 48 тыс. сотрудников среднего медперсонала. Большая часть занята в поликлиниках.Среди врачей наиболее востребованные специальности – невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, оторинолоринголог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог, кардиолог, детский стоматолог, врач функциональной диагностики, эндокринолога."Если в 2021 году в «красной зоне» по укомплектованности у нас было 23 городских округа, то на сегодняшний день – 12. Причем, ряд из муниципалитетов дали существенный рост – это Мытищи, Волоколамск, Дзержинский, Наро-Фоминский, Долгопрудный. А вообще наиболее благополучные в части кадрового обеспечения – г.о. Шатура, Серебряные Пруды, Клин, Ступино, Люберцы, Коломна", – доложил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.В Подмосковье действует ряд программ поддержки и привлечения медицинских кадров.1) "Социальная ипотека". Субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении жилищного кредита в минувшем году получили 300 медиков. План на 2023 год – 161 сертификат. Всего с 2016-го возможность приобрести квартиры получили около 1,5 тыс. специалистов.2) Компенсация аренды жилья. Врачи, фельдшеры и медицинские сестры, приехавшие в регион, получают дополнительную выплату 20 тыс. рублей на съем квартиры. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались свыше 8,2 тыс. человек.3) Программа "Приведи друга" – денежная выплата от 30 до 50 тыс. рублей при трудоустройстве медработника по рекомендации сотрудника. Таким образом, привлечено уже порядка 280 врачей.4) Ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым терапевтам и педиатрам, а также врачам общей практики. Ее получают свыше 2,3 тыс. специалистов. В этом году также осуществляется доплата до 15 тыс. рублей врачам неотложной помощи.5) "Земля врачам" – предоставление участков в безвозмездное пользование для строительства дома или подсобного хозяйства. В 2022-м они были выделены более 1,3 тыс. человек. Участки могут получить медики 36 специальностей в 31 городском округе. В 5 муниципалитетах – Домодедово, Ступино, Богородский, Сергиево-Посадский, Воскресенск – созданы специальные поселки для медиков."Подбор кандидатов у нас большой, главная задача – сопровождать их в медучреждения. Для этого мы создали в министерстве здравоохранения Центр по подбору персонала. Как только на кадровых ресурсах появляется кандидат, «берем его за руку» и водим в больницы, где ему уже все объясняют. Также мы попросили всех наших главных врачей, чтобы они не перекладывали на кого-то другого встречи и разговоры с этими кандидатами, а лично общались", – сказала первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.В числе лидеров по количеству мер поддержки медиков и динамике укомплектованности – Долгопрудненская центральная городская больница. За год медучреждению удалось привлечь 30 врачей и 30 медсестер. Региональными мерами поддержки здесь воспользовались 165 сотрудников.Кроме того, дополнительную помощь медикам оказывает администрация городского округа – единовременное пособие в 115 тыс. рублей участковым педиатрам и терапевтам, стипендии студентам целевого обучения, компенсация медсестрам за оплату транспортных расходов, ежемесячная доплата работникам дошкольно-школьных образований."Мы находимся в первом кольце вокруг Москвы и понятно, что врачи и средний персонал имеют всегда определенные мысли попасть туда, где выше заработная плата. Без таких социальных мер поддержки нам было бы сложно, это важнейший компонент для удержания и привлечения специалистов, – отметил главный врач Долгопрудненской ЦГБ Сергей Торубаров. – Важнейший аспект работы – школьная медицина. В округе предусмотрена специальная надбавка к зарплате врачей в учебных заведениях, это весьма весомая цифра – ежемесячно доктора будут получать от муниципалитета по 20 тыс. рублей. Все эти меры позволяют приходить в Долгопрудный большому количеству врачей, в том числе, из Москвы".